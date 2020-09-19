В Орловской области выявлено ещё 50 заболевших коронавирусом

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В Орловской области выявлено ещё 50 заболевших коронавирусомОдин человек скончался. За минувшие сутки в России впервые за два месяца число выявленных случаев коронавируса превысило 6 тысяч.
По данным на 19 сентября в регионе число активных больных COVID-19 составляет 1488 человек. Новых случаев заболевания – 50. Скончался один заболевший. Выздоровело - 44.
Всего по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией в Орловской области выявлено 7 975 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
6 365 выздоровели. Скончались 122 человека.
Орловское Информбюро
12:12, 19 сентября 2020 года