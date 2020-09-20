Главная » Новости В Орле проходят Чемпионат и Первенство области по рукопашному бою Это первый турнир в этом виде спорта после карантина.





Кроме местных бойцов за награды борются и ребята из Брянской области. Соревнования продлятся два дня. Лучшие среди юниоров войдут в состав сборной области для участия в Первенстве России.





Анастасия Дорохова

19:28, 19 сентября 2020 года



