Вести-Орёл. События недели 20.09.2020

- Задержание и обыск в администрации Орла. На экс-чиновника заведено два уголовных дела. Причина - жилищный вопрос орловчан.



- Возраст не помеха? 16-летняя девушка свободно купила алкоголь. Продавцам и торговым точкам эта продажа обойдется в крупный штраф.





- Слухи и факты режима ограничений.





- Уроки нашей истории. Поисковики до сих пор возвращают солдат из последнего боя.





- Как жила Орловщина в оккупации? О преступлениях против орловцев рассказывают фотографии, вещи, документы, газетные статьи.





- Хорошее образование - с доставкой в районы. Урицких школьников пригласили в другую реальность посредством «Кванториума».





- Строительство нового футбольного поля в Урицком районе и открытие Центра тестирования ГТО в Орле. Спортивный образ жизни становится всё популярнее.