Футбольный клуб «Орел» разошелся миром с тамбовской «Академией футбола»

Финальный свисток зафиксировал на табло нули.

Игра состоялась в рамках Первенства союза футбольных федераций «Центр». Обе команды имели подходы к воротам, но ни один из них не смог завершится точным ударом. По итогам четырех матчей ФК «Орел» занимает четвертое место из семи команд.



Следующую игру орловские футболисты проведут в рамках ¼ финала Кубка СФФ «Центр» на своем поле в среду 23 сентября. Начало игры в 14:00. Соперник – молодежка курского «Авангарда». Матч состоится без зрителей.