Главная » Новости В Ливнах после реконструкции открылся центральный стадион На торжество приехал глава региона Андрей Клычков.





Андрей Клычков в соцсетях. «Спортивная жизнь региона вновь возвращается в привычное русло. Сегодня, как и обещал, в ходе рабочей поездки в Ливны мы открыли в городе обновленный стадион. Работы велись в рамках национального проекта «Демография». Общий объём финансирования составил больше 40 млн. рублей. Теперь здесь есть современное футбольное поле, беговые дорожки, теннисный корт и баскетбольная площадка. Футбольным матчем между командами города Ливен и Урицкого района запустили стадион в работу. Отмечу, что есть планы и на реконструкцию трибун, которые также будем реализовывать», - написал

Сегодня же состоялся первый матч на обновлённом футбольном поле. Команда «Ливгидромаш» сыграла против команды «Нарышкино». Стадион в Ливнах много лет ждал своей реконструкции,

Видео «Уездный город Ливны» Сегодня же состоялся первый матч на обновлённом футбольном поле. Команда «Ливгидромаш» сыграла против команды «Нарышкино». Стадион в Ливнах много лет ждал своей реконструкции, сообщает «Уездный город Ливны».Видео «Уездный город Ливны»





Орловское Информбюро

14:33, 20 сентября 2020 года



