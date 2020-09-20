В Ливнах после реконструкции открылся центральный стадион

«Спортивная жизнь региона вновь возвращается в привычное русло. Сегодня, как и обещал, в ходе рабочей поездки в Ливны мы открыли в городе обновленный стадион. Работы велись в рамках национального проекта «Демография». Общий объём финансирования составил больше 40 млн. рублей. Теперь здесь есть современное футбольное поле, беговые дорожки, теннисный корт и баскетбольная площадка. Футбольным матчем между командами города Ливен и Урицкого района запустили стадион в работу. Отмечу, что есть планы и на реконструкцию трибун, которые также будем реализовывать», - написал Андрей Клычков
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