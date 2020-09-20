воскресенье 20.09.2020 14:56:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

Сегодня День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

В России День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября и в 2020 году выпадает на 20 число. Праздник проходит на официальном уровне 41 раз. Работников лесного хозяйства Орловщины поздравило Правительство Орловской области.


Уважаемые работники лесного комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
 
Более 210 тыс. га лесов – настоящая гордость Орловской области. Благодаря вашему неустанному труду наше бесценное наследие не только сохраняется, но и приумножается.
 
Ежегодно ведутся работы по высадке тысяч саженцев новых деревьев и кустарников, увеличению площадей зеленых насаждений.
 
Нашей общей задачей является предотвращение незаконной вырубки лесов, пожаров, несанкционированных свалок.
 
Дорогие друзья!
 
Примите искренние слова благодарности за ваш труд и профессионализм, вашу любовь к природе и заботу о ней.
 
Счастья, благополучия, процветания и всего наилучшего!
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Читайте также:20 сентября - профессиональный праздник отмечают работники леса России



Орловское Информбюро
14:50, 20 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.