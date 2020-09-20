Сегодня День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

В России День работников леса отмечается в третье воскресенье сентября и в 2020 году выпадает на 20 число. Праздник проходит на официальном уровне 41 раз. Работников лесного хозяйства Орловщины поздравило Правительство Орловской области.

Уважаемые работники лесного комплекса!





Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Более 210 тыс. га лесов – настоящая гордость Орловской области. Благодаря вашему неустанному труду наше бесценное наследие не только сохраняется, но и приумножается.

Ежегодно ведутся работы по высадке тысяч саженцев новых деревьев и кустарников, увеличению площадей зеленых насаждений.

Нашей общей задачей является предотвращение незаконной вырубки лесов, пожаров, несанкционированных свалок.

Дорогие друзья!

Примите искренние слова благодарности за ваш труд и профессионализм, вашу любовь к природе и заботу о ней.

Счастья, благополучия, процветания и всего наилучшего!

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ