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В Орловской области 50 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Общее количество заболевших в регионе превысило 8 тысяч человек. 6367 - выздоровели.


Общее число больных в Орловской области на сегодня составляет 1536 человек.

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 20 сентября в регионе зарегистрированы 8025 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 6367 человек. 122 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.
 
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3979 жителей Орла, 899 зараженных – в Орловском районе, 645 – в городе Мценске и Мценском районе, 378 – в Ливнах, 289 – в Урицком районе, 231 – в Болховском районе, 154 − в Ливенском районе, 140 – в Дмитровском районе, 137 – в Новодеревеньковском районе, 111– в Хотынецком районе, 98 – в Кромском районе, по 92 – в Покровском и Свердловском районах,  88 − в Верховском районе, 81 – в Новосильском районе, 76 – в Малоархангельском районе, 72 – в Глазуновском районе, по 70 – в  Должанском и  Залегощенском районах 68 – в Шаблыкинском районе,  64 – в Колпнянском районе, 61 – в Знаменском районе, 48 – в Троснянском районе, 38 – в Сосковском районе, 27 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе.
 
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.



Орловское Информбюро
14:55, 20 сентября 2020 года
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