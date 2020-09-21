Школьник попал под колёса иномарки в Орле

ДТП произошло днем минувшей субботы.

11-летний мальчик, при переходе дороги по регулируемому пешеходному переходу на Октябрьской, был сбит водителем «Лексуса RX 350». С травмами школьник был доставлен в медучреждение, после осмотра отпущен.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 32 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.