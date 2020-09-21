Три человека пострадали в столкновении иномарок в Орловской области

Авария произошла в минувшую субботу вечером.

В Мценске на улице Гагарина столкнулись Volkswagen и Chery A15. Оба водителя и пассажир «Черри» получили травмы и были госпитализированы в городскую ЦРБ.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 32 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.