Главная » Новости В Орловской области на трассе М-2 «Крым» пьяный автомобилист протаранил «Ладу» ДТП произошло накануне вечером.





Инцидент случился на 411 километре трассы М-2 «Крым». 21-летний автолюбитель на Mitsubishi врезался во встречную «Ладу Весту» с прицепом. Далее иномарка наехала дорожное ограждение, ее водителю потребовалась госпитализация.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 32 ДТП, среди которых 6 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

10:59, 21 сентября 2020 года



