Главная » Новости В Орловской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом За сутки выздоровело 27 человек.







По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 сентября, на территории региона за весь период наблюдений зарегистрировано 8076 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, активно болеет 1560 жителей региона. Всего болезнь побороли 6394 человека. Новых смертей за сутки не зафиксировано – их по-прежнему 122.





Артём Ежаков

11:00, 21 сентября 2020 года



