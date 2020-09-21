Главная » Новости Более 2 тысяч объектов недвижимости оформили орловцы в этом году по «дачной амнистии» Об этом сообщает региональное управление Росреестра.





Напомним, «дачная амнистия» действует до 1 марта 2021 года. Позже нельзя будет оформить права на жилые и садовые дома в упрощенном порядке. Сейчас, если дом уже построен, но документы не оформлены, или граждане только собираются начать возводить здание, оформить объект можно довольно легко.





Надежда Невматулина

11:05, 21 сентября 2020 года



