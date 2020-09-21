Самых активных женщин Орловщины сегодня наградят

Союзу женщин России - 30 лет.

Они стоят на страже материнства и детства, ведут благотворительную и образовательную деятельность. Сейчас в орловском отделении Союза женщин России - более 2,5 тысяч активных и целеустремленных, которые доказывают, что женщины - это не слабый пол.

Ежегодно в регионе проводятся конкурс «Женщина-лидер». В этом году награды получили 37 представительниц прекрасного пола Орла и области. И сегодня некоторым из них вручат награды, медали и памятные подарки от имени Президента РФ, Председателя Совета Федерации, а также от областной власти.



Мероприятие пройдет в Спасском-Лутовинове.