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Сегодня у православных праздник - Рождество Пресвятой Богородицы

В Орле это особая дата.


Именно Рождеству Пресвятой Богородицы был посвящен первый храм, построенный в Орловской крепости. Из-за этого факта часто звучат утверждения, что день рождения города следует отмечать 21 сентября. Исторически сложилось иначе, и День города мы празднуем 5 августа. 
 
Сегодня митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Болхова. А в народе на Рождество Пресвятой Богородицы предсказывали, какой будет осень. Если погода хорошая, то и месяцы до зимы станут погожими.



Орловское Информбюро
11:23, 21 сентября 2020 года
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