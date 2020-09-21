Сегодня у православных праздник - Рождество Пресвятой Богородицы

В Орле это особая дата.

Именно Рождеству Пресвятой Богородицы был посвящен первый храм, построенный в Орловской крепости. Из-за этого факта часто звучат утверждения, что день рождения города следует отмечать 21 сентября. Исторически сложилось иначе, и День города мы празднуем 5 августа.

Сегодня митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Болхова. А в народе на Рождество Пресвятой Богородицы предсказывали, какой будет осень. Если погода хорошая, то и месяцы до зимы станут погожими.