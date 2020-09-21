Орловщина присоединилась к «Кроссу нации-2020»

Коронавирус не смог отменить большое спортивное событие. «Кроссу нации» объединил большинство регионов страны.

В Орловской области до последнего не было известно, состоится ли «Кросс нации». Разрешение было получено. Но прописку спортивная акция сменила – беговой круг был проложен на территории стадиона Ленина.

По традиции «Кросс нации» собрал любителей спорта всех возрастов. Бежали на дистанциях от одного до трех километров. Первыми стартовали юные орловцы. Первой финишировала Анастасия Казакова.

Награждал юных спортсменов двукратный победитель недавно прошедшего Первенства России Никита Калганов. В забегах спортсмен-профессионал не участвовал, но и в его жизни были яркие беговые праздники.

Никита Калганов, двукратный победитель Первенства России по легкой атлетике (2020 г.): «В свое время я немного бегал, всего пару раз. Но это мероприятие хорошее. Для любителей, для новичков. Оно помогает им вступить на эту беговую дорогу и продолжить заниматься легкой атлетикой».

Если Никита Калганов был на «Кроссе нации» только почетным гостем, то пятикратный чемпион мира по кикбоксингу Уранбек Есенкулов и сам три километра пробежал, и подопечных приобщил. Для него бег – дело привычное. Уже второй год Уранбек проводит личные 365-дневные марафоны. А вот на дистанциях «Кросса нации» он – дебютант.

Уранбек Есенкулов, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу: «Это самодисциплина. Я себя дисциплинирую, контролирую, и как спортсмен ставлю перед собой новые цели. Бег заставляет меня преодолевать какие-то препятствия, бороться с ленью. Каждая пробежка для меня как очередная победа».

С сегодняшнего дня в Орловской области за спортивными состязаниями смогут наблюдать не только тренеры и организаторы, но и болельщики. Это станет дополнительным стимулом для спортсменов, чтобы улучшать свои результаты - даже на таких любительских соревнованиях, как «Кросс нации».