Главная » Новости Под Новгородом обнаружены останки солдата родом из Орловской области Смертный медальон нашли поисковики ямальского отряда «Добровольцы памяти».





Вкладыш в медальоне хорошо сохранился, и поисковики прочитали его на месте. Красноармейцем оказался Минаев Григорий Фёдорович из Орловской области, Никольского района, Беломестной слободы, дом № 127. В 1963 году Никольский район был упразднен, его территория вошла в состав Ливенского района. В записке, найденной поисковиками, также было указано имя - Минаева Евгения Николаевна.



Всех, кому известны имена или родственники, просят написать или позвонить по телефону +7(930) 868 00 18. 25 сентября в г. Захоронение останков бойца состоитсяв г. Старая Русса Новгородской области.





Всеволод Трифонов

12:05, 21 сентября 2020 года



