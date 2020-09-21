Под Новгородом обнаружены останки солдата родом из Орловской области

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Под Новгородом обнаружены останки солдата родом из Орловской областиСмертный медальон нашли поисковики ямальского отряда «Добровольцы памяти».
Вкладыш в медальоне хорошо сохранился, и поисковики прочитали его на месте. Красноармейцем оказался Минаев Григорий Фёдорович из Орловской области, Никольского района, Беломестной слободы, дом № 127. В 1963 году Никольский район был упразднен, его территория вошла в состав Ливенского района. В записке, найденной поисковиками, также было указано имя - Минаева Евгения Николаевна.
Всех, кому известны имена или родственники, просят написать или позвонить по телефону +7(930) 868 00 18.
Захоронение останков бойца состоится 25 сентября
в г. Старая Русса
Новгородской области.
Всеволод Трифонов
12:05, 21 сентября 2020 года