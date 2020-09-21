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Отопительный сезон в Орле. Готовность - номер один

На этой неделе должна быть полностью завершена подготовка жилого фонда и социальных объектов Орловщины к предстоящему отопительному сезону.


При этом детские сады, школы, учреждения здравоохранения уже подготовлены к подаче тепла. Жилой фонд пока немного отстает. Из проблем предстоящего отопительного сезона в правительстве региона называют отсутствие обслуживающих организаций у 11-ти котельных в Орле. Реконструкция еще одной котельной в переулке Связистов не завершена.

Орловский филиал «Квадры» ведет перекладку двух участков магистральной тепловой сети по улице Раздольной в областном центре. Стоимость работ с учетом благоустройства территории составит 23,7 млн рублей. До начала отопительного сезона энергетики заменят здесь около 600 метров труб.  
 
«Место ветхих труб займут современные, в пенополиуретановой изоляции со сроком службы до 25 лет. Реконструкция повысит надежность и качество теплоснабжения 6 социальных объектов и 22 жилых домов, подключенных к этим участкам», - пояснил управляющий директор филиала Сергей Филатов.



Орловское Информбюро
12:30, 21 сентября 2020 года
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