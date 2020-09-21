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Орловские аграрии улучшили показатели

Уже намолочено 3 млн 700 тысяч тонн зерновых. Как было отмечено сегодня в администрации области, результаты уже превысили прошлогодние показатели и по объему, и по урожайности.


Большая часть зерновых аграриями уже убрана. Уже обмолочено зерновых и зернобобовых на площади 826 тысяч гектаров. Это 875 % от плана. Средняя урожайность 45 центнеров с гектара. Для сравнения, в прошлом году на сегодняшнюю дату было намолочено 3 млн 200 тысяч тонн с урожайностью 40 центнера с гектара. Уборку ранних культур завершил 21 район области. И главная задача - сохранить и реализовать урожай. Кроме того, уже убрано 20% площадей сахарной свеклы. Продолжается уборка гречихи и сои. Серьезные задачи поставлены перед животноводами – им необходимо завершить заготовку кормов для крупного рогатого скота на всю предстоящую зимовку.


Татьяна Напольских
12:51, 21 сентября 2020 года
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