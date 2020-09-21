Главная » Новости Орловцы добились возобновления пассажирских перевозок Помогло обращение в прокуратуру.





Жители села Тагино ранее пользовались утвержденным районной администрацией маршрутом между одноимённым селом и райцентром, однако с апреля этого года он перестал обслуживаться, из-за чего граждане были вынуждены добираться до Глазуновки своими силами.



Районная прокуратура провела проверку по просьбе жителей населенного пункта, в результате которой главе администрации вынесено представление, первый замглавы привлечен к административной ответственности, а движение транспорта по маршруту возобновлено – отмечено в сообщении региональной прокуратуры.





Артём Ежаков

14:39, 21 сентября 2020 года



