Главная » Новости На трёх орловских улицах сегодня ограничат движение Причина – проведение ряда работ.





Речь идет о Московском шоссе, 54б, Новосильском шоссе и улице 60 лет Октября (на участке от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького).



На первом объекте ограничения продлятся до 30 октября из-за работ над устройством примыкания, на двух последних – до 31 октября, по причине установки дорожных знаков – отмечено в пресс-службе городской администрации.





Артём Ежаков

14:41, 21 сентября 2020 года



