Главная » Новости Орел избавили от двух тонн мусора Таков итог «Чистых игр», прошедших в минувшую субботу.





Местом действия мероприятия стал Медведевский лес. 137 жителей города составили 39 команд по 4 человека в каждой, собрали 300 мешков с отходами, 212 из которых были отсортированы.



Как сообщает сайт орловской администрации, мусор отправился на вторичную обработку и утилизацию.



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Артём Ежаков

14:42, 21 сентября 2020 года



