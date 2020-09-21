Главная » Новости Орловщина тратит на социально-экономическое развитие значительные суммы В этом году на реализацию приоритетных нацпроектов выделено больше 6 миллиардов рублей.





330 миллионов выделено «Народному бюджету». Эти деньги распределены между муниципальными образованиями региона на решение вопросов местного значения, выбранных самими людьми с помощью голосования.



Проект «Формирование современной городской среды» получил в этом году 661 миллион рублей из областного бюджет – средства также направлены муниципальным образованиям, финансовая поддержка которых в 2020 достигнет отметки более чем 11 миллиардов рублей. В период с 2017 по 2019 она выросла на треть – отмечено в сообщении областной администрации.





Артём Ежаков

14:52, 21 сентября 2020 года



