Главная » Новости В Орловской области штрафуют за нарушение масочного режима В регионе действует режим ограничений, и не соблюдающим его лицам грозят штрафы. Только в Заводском районном суде Орла с начала пандемии было рассмотрено 140 подобных дел.





Штрафные санкции были наложены как на организации, в которых не соблюдался масочный режим, так и на орловцев. И если для физического лица минимальное административное наказание - одна тысяча рублей, то для организаций штрафы за несоблюдение санитарных норм могут составлять сто тысяч. Рейды продолжаются.





Татьяна Напольских

14:54, 21 сентября 2020 года



