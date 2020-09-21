Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 51 за сутки. Общее число заболевших коронавирусом в регионе перешагнуло показатель в 8 тысяч человек.



- Деньги - в здоровье жителей региона. На строительство спортивных объектов области будет вложено больше миллиарда рублей.



- Юные художники нарисовали «Мир». Через полчаса начнется открытие выставки. Она могла бы не состояться.



- Место встречи - изменили. Но сохранился дух турнира. Орел присоединился к «Кроссу нации» уже в 16-й раз.



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Вести-Орёл

15:51, 21 сентября 2020 года



