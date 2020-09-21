Главная » Новости Андрей Клычков посетил инаугурацию пензенского коллеги Уроженец Ливенского района Иван Белозерцев снова стал губернатором Пензенской области.





Андрей Клычков лично поздравил коллегу с переизбранием. Он отметил улучшения в социально-экономическом развитии региона под управлением Ивана Белозерцева, а также укрепление позиций в сфере агропромышленного и промышленного комплексов. Губернатор Орловщины заявил о продолжении дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между регионами – говорится в публикации Андрея Клычкова в «ВКонтакте».





Артём Ежаков

15:42, 21 сентября 2020 года



