Главная » Новости Развитие спорта в Орловской области оценено в 1,3 миллиарда рублей Такую сумму планируется выделить до 2023 года.





Финансирование направлено на реализацию проекта «Спорт – норма жизни». Большая часть денег – свыше миллиарда – уйдет на строительство спортивных объектов. Примерно в 200 миллионов обойдется модернизация материально-технической базы областных спортшкол и создание футбольных полей с искусственным газоном. Почти 77 миллионов уйдет на оборудование площадок для выполнения норм ГТО.



Постройка футбольного манежа на орловском стадионе имени Ленина ориентировочно обойдутся в полмиллиарда рублей, работы начнутся в следующем году – отмечено в сообщении сайта областной администрации.





Артём Ежаков

15:46, 21 сентября 2020 года



