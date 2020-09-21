Главная » Новости Ремонт орловских дорог – на контроле областной администрации Текущую ситуацию обсудили на аппаратном совещании.





По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на этот год запланирована реставрация 18 объектов, а программа «Комплексное развитие сельских территорий» предполагает постройку 6 автодорог. 17 участков уже готово, остальные находятся на завершающей стадии работ.



Также завершен ремонт 7,1 километров трассы Орел-Ефремов в Новодеревеньковском районе. Автодорога Судбище-Орел-Ефремов сделана на участке в 6,8 километров.



По ремонту транспортных коридоров Судбище - Красная Заря - Ливны, Змиевка – Глазуновка - Малоархангельск - Колпна - Моховое - граница Курской области начались конкурсные процедуры – отмечено в сообщении областной администрации.





Артём Ежаков

16:10, 21 сентября 2020 года



