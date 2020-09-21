Главная » Новости Французская утка эмигрировала в Орловскую область Чуть больше 20 тысяч голов племенной птицы отправится для разведения в ООО «Мулард утка».





Речь идет о суточных утятах, которые в данный момент находятся на карантине на территории предприятия. Птица наблюдается специалистами регионального Управления ветеринарии и Орловской районной станции по борьбе с болезнями животных – отмечено в сообщении региональной администрации.





Артём Ежаков

16:11, 21 сентября 2020 года



