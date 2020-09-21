Главная » Новости Орловцам будут переводить соцвыплаты только на карту «МИР» Это решение ФЗ «О национальной платежной системе» вступит в силу с 1 октября.





При отсутствии карты системы «МИР» следует обратиться в офис кредитной организации для её получения. Затем реквизиты надо предоставить в филиал Областного центра соцзащиты населения по месту жительства. Их также нужно передать туда тем, кому выплаты приходят на другую карту, но имеется карта «МИР» - отмечено в сообщении областной администрации.





Артём Ежаков

16:26, 21 сентября 2020 года



