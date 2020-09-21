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На трибунах становится громче

В Орле стало одним ограничением меньше. С сегодняшнего дня на спортивные мероприятия разрешен доступ болельщикам.


Футбольные баталии в разгаре, но на трибунах все еще тихо. Однако это ненадолго. Совсем скоро футболисты и болельщики снова окажутся вместе. Впрочем, они и до этого оставались неразлучны. Активные фанаты законы знают: на территорию стадиона до особого распоряжения – ни ногой. Но команду без поддержки оставить не могли – болели за ограждением.

Теперь же болельщикам придется подождать еще немного – ближайшая кубковая игра, которая состоится в эту среду, пройдет также без зрителей. Регламент был утвержден еще до снятия ограничений в регионе. А вот дальше – все на стадион!

Спортивные соревнования были разрешены в регионе с середины лета. Но им всегда не хватало важной детали - той, что зовется «духом трибун».

Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «Орёл»: «То, что тренеры кричат, это одно. А когда болельщик кричит в адрес футболиста - это совсем другое. Ребята заводятся, а при пустых трибунах тяжеловато играть чисто в психологическом плане. Такое ощущение, что это на тренировке».

Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Когда пустые стадионы, самим спортсменам не очень комфортно выходить на спортивное ядро. У нас пока допускается 30% болельщиков. Мы проанализировали, как в соседних регионах снимались ограничения - от 10 до 50%. 30% - это самый оптимальный вариант, чтобы соблюсти социальную дистанцию».

Стоит напомнить: собираясь на спортивные мероприятия - не забудьте маску. А так - добро пожаловать!


Анастасия Дорохова
17:31, 21 сентября 2020 года
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