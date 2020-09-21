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В Орловской области театры возобновляют работу

Правда, с ограничениями и соблюдением санитарных норм. Орловцы смогут побывать на отложенных премьерах, а актеры приступают к репетициям, которых так долго были лишены. Но не все труппы вернутся в свои здания.


Мы долгое время были лишены и премьер, и репертуарных спектаклей, но понемногу железный занавес коронавируса поднимается. Пока театры еще без зрителей, но они теперь смогут проводить репетиции, как раньше, и готовиться к новым постановкам.

Марина Теплова, директор театра «Свободное пространство»: «С сегодняшнего числа мы будем уже начинать продавать билеты, репертуар на октябрь сформирован, скоро он появится на сайте и у нас на щитах, следите, пожалуйста, а правила, собственно, для всех одинаковые: мы будем выполнять требования санитарно-эпидемиологические».

Маски, санитайзеры, обработка помещений, рассадка зрителя на дистанции. Но и на том, как говорится, спасибо. Сезон в «Свободном пространстве» откроется премьерой мюзикла московского режиссера Виктории Печерниковой «Кармен. История Хозе» (16+). Мы не увидели ее в апреле, как должны были, есть надежда, что увидим в октябре. Как отметила Марина Теплова, это совершенно эксклюзивный мюзикл - в России мюзикла «Кармен» нет.

При выполнении санитарно-эпидемиологических требованицй откроются «Русский стиль» и театр кукол. Очень не повезло академическому театру им. Тургенева. Весь коллектив, 150 человек лишились своего дома, который закрыт по решению суда. В здании обнаружены проблемы, связанные с безопасностью, и хотя в 2016 году театр приняли после капремонта, но сегодня отсутствие специальных противопожарных тамбуров посчитали несовместимым с эксплуатацией здания. Открытия сезона не будет. Но деньги на создание тамбур-шлюзов уже выделены.

Иван Богатов, замначальника управления культуры и архивного дела Орловской области: «В целях выполнения мероприятий по обеспечению дополнительной пожарной безопасности в академическом театре имени Тургенева правительством Орловской области были выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 1 миллиона 716 тысяч рублей».

Пока пройдут торги и найдется подрядная организации, которая согласится выполнить работу, актеры в свой театр попасть не смогут и будут проводить репетиции на других площадках. Они, кстати, тоже готовят премьерный спектакль. Питерский режиссер Яна Гловацкая будет ставить «Грозу» Островского. А репертуарные спектакли зритель увидит на других сценах.

Елена Казакова, директор Орловского академического театра им. И.С. Тургенева: «Наши коллеги, театр кукол, спасибо Екатерине Владимировне, пускает нас на свою площадку для проката, правда, там маленькая площадка, и не все спектакли мы можем там играть, но Елена Федоровна Майорова согласилась несколько больших спектаклей пустить к себе - в Городской центр культуры, там большая сцена, практически, как в академическом театре».

Репетировать труппа сможет и в ДК ЖД, но вся эта ситуации, конечно, больно ударила и по коллективу, и по цехам театра. В связи с вирусом задержались и не вышли на сцену и детские и взрослые спектакли. Будем надеяться, что, так или иначе, этой осенью, мы все же наверстаем упущенное. Пусть даже в масках и на положенной друг от друга дистанции.


Эва Стасюлевич
17:39, 21 сентября 2020 года
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