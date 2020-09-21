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Орел получил свою «Стену памяти»

Мемориал торжественно открыли сегодня.


На церемонии присутствовали спикер облсовета Леонид Музалевский, первый замгубернатора Вадим Соколов, глава городской администрации Александр Муромский и председатель Совета молодых депутатов Юлия Мальфанова.

В качестве почетного гостя был приглашен участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны I степени, ордена Красной звезды, награждённый медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», знаком «Отличный артиллерист» Абрам Миркин.

«Стена памяти» расположилась возле здания МФЦ. Она составлена из коллажа фотографий защитников страны от немецко-фашистских захватчиков.

В конце мероприятия к мемориалу возложили цветы – отмечено в сообщении пресс-службы облсовета.


Всеволод Трифонов
17:48, 21 сентября 2020 года
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