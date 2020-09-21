Главная » Новости Орловские полицейские расследуют пропажу с кладбища Подозреваемые в краже чугунных оград с могил уже найдены.





Преступление произошло около деревни Никольское Покровского района. Пропажу оценили в 700 килограммов и более 8 тысяч рублей. Злоумышленниками оказались двое орловцев – одно из них ранее судили. Они признались в преступлении, ограды они сдали в пункты приема металлолома.



Как сообщает пресс-служба УМВД, в настоящий момент похищенное найдено и изъято, фигурантов отпустили под подписку о невыезде. По факту преступления возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.





Артём Ежаков

17:53, 21 сентября 2020 года



