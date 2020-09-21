Главная » Новости Спустя почти 80 лет разведчик Михаил Торгов вернулся в родное село Орловские поисковики доставили останки погибшего на Орловщине в 1942 году бойца в Ярославскую область. Для него, и для всей его семьи закончилась война.





Напомним, о боевой судьбе Михаила Торгова, старшего политрука отдельной разведывательной роты 287-й стрелковой дивизии мы рассказывали в выпусках «Вестей». Он погиб во время выполнения боевого задания. Его останки обнаружили поисковики, по медальону установили имя. Останки бойца с почестями предали земле на его малой родине в селе Нагорье. Там же он обрел и вечную славу. Родственники со слезами на глазах признавались, что уже и не мечтали поклониться герою их семьи, который подарил всем нам мирное небо.





Юлия Опанасюк

18:04, 21 сентября 2020 года



