Главная » Новости Орловские предприниматели активно берут взаймы Фонд микрофинансирования выделил им более 300 миллионов рублей.





Кредиты получили 200 предпринимателей региона. Максимальный размер выплат увеличился с трех миллионов до пяти. Этому поспособствовал указ об увеличении бюджета нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», изданный правительством страны – сообщает пресс-служба областной администрации.





Артём Ежаков

06:39, 22 сентября 2020 года



