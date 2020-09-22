Главная » Новости Орловцы оценили проект «Народный бюджет» В этом году в его рамках проведут 95 мероприятий, поддержанных самим населением.





Институт инициативного бюджетирования, в рамках которого реализуется «Народный бюджет», привлекателен для граждан самостоятельным выбором вопросов, на решение которых будут направлены бюджетные деньги.



В прошлом году их было 8, а сейчас уже 41. Увеличилось и количество муниципалитетов, желающих присоединиться к этой практике – с 7 до 24. За все время действия программы её финансирование приблизилось к полумиллиарду рублей.



Как отмечает пресс-служба областной администрации, институт инициативного бюджетирования на Орловщине является одним из самых быстрорастущих в стране.





Артём Ежаков

07:41, 22 сентября 2020 года



