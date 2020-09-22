Главная » Новости 30 врачей-специалистов и 20 фельдшеров должны получить работу в Орловской области в этом году В том числе, медики придут и на село. А помогают им в этом программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».





Так, в июле единовременные выплаты по программам получили пять врачей и три фельдшерам. Подъемные для фельдшеров, переехавших в село, составляют 500 тысяч рублей, для врачей - 1 миллион рублей. Кроме того, медикам предоставляют и служебное жилье. Так, 8 медработников, работающих в сельской местности, уже обеспечены квадратными метрами. И работа в этом направлении продолжается, - сообщили в правительстве региона.





Надежда Невматулина

08:43, 22 сентября 2020 года



