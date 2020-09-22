Главная » Новости До 1 апреля 2021 года орловцы смогут пополнять транспортные карты с помощью наличных средств Напомним, в августе этого года в силу вступили поправки в законодательство, которые ограничивают пополнение наличными анонимных электронных кошельков, выпущенных под транспортные карты.





Теперь же этот срок, по решению Банка России, продлён. И покупать за наличный расчет проездные билеты можно до апреля 2021 года.





Надежда Невматулина

07:24, 22 сентября 2020 года



