Главная » Новости Сотрудники орловского главка МЧС напоминают о правильном использовании обогревателей Внимание к пожарной безопасности усиливается с наступлением холодов.





Спасатели просят орловцев не использовать самодельные источники тепла. Именно они нередко становятся причиной пожаров. Не стоит использовать обогреватель, если его срок эксплуатации истек. Периодически нужно проверять исправность электропроводки, розеток, щитков, а также вилки самого прибора. Кроме того обогреватель нельзя использовать для сушки вещей, оставлять на ночь включенным. Кроме того, не стоит использовать поврежденные кабели, провода, в которых нарушена изоляция, перегружать сеть и включать одновременно множество электроприборов: утюг, чайник, плита.





Надежда Невматулина

06:27, 22 сентября 2020 года



