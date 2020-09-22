Главная » Новости Порядка 300 орловцев старше 50 лет прошли переобучение в рамках нацпроекта «Демография» Обучение для предпенсионеров - как работающих, так и не работающих – проходит бесплатно.





Учеба категории 50+ проходит на разных учебных площадках. Старшее поколение принимают и в вузах, и в техникумах, и в учебных центрах региона. Кстати, проект выгоден не только тем, что учёба оплачивается за счёт государства. Работающему гражданину получение смежной профессии или повышение квалификации поможет сохранить рабочее место, а незанятый в процессе обучения получит стипендию в размере минимальной зарплаты.





Надежда Невматулина

09:19, 22 сентября 2020 года



