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Порядка 300 орловцев старше 50 лет прошли переобучение в рамках нацпроекта «Демография»

Обучение для предпенсионеров - как работающих, так и не работающих – проходит бесплатно.


Учеба категории 50+ проходит на разных учебных площадках. Старшее поколение принимают и в вузах, и в техникумах, и в учебных центрах региона. Кстати, проект выгоден не только тем, что учёба оплачивается за счёт государства. Работающему гражданину получение смежной профессии или повышение квалификации поможет сохранить рабочее место, а незанятый в процессе обучения получит стипендию в размере минимальной зарплаты.


Надежда Невматулина
09:19, 22 сентября 2020 года
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