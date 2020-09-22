Главная » Новости Пятеро полицейских стали победителями первого этапа ежегодного конкурса «Народный участковый» Участие в онлайн-голосовании приняли больше тысячи орловцев. Итоги подвели в региональном УМВД.





Участковые уполномоченные из Орла, Орловского района, а также из Мценского, Троснянского и Малоархангельского районов прошли во второй этап. «Народным участковым» Орловщины станет тот, кто наберет больше всего голосов во втором этапе. Он пройдет в октябре - также в онлайн формате. Победитель поборется за титул на всероссийском этапе конкурса.





Надежда Невматулина

08:20, 22 сентября 2020 года



