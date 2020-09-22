Главная » Новости Сегодня - Всемирный день без автомобиля Его проводят в 35-ти странах мира. Орел сегодня тоже присоединится к акции «На работу на велосипеде».





Можно на 24 часа стать и пешеходом, а можно отправиться на работу или по делам на общественном транспорте. Тем самым внести свою лепту в снижение аварийности. Проблема перегруженности дорог свойственна практически всем городам. В часы пик в Орле тоже образуются пробки. Есть и другая статистика: автомобилей на Орловщине становится всё больше. По данным региональной Госавтоинспенции, с начала года зарегистрировано 37 тысяч 676 новых машин. И это на 200 автомобилей больше, чем в прошлом году.





Надежда Невматулина

05:51, 22 сентября 2020 года



