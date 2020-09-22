Главная » Новости В «Орловском полесье» зубры вышли к солонцам Они привели с собой потомство. Уникальные кадры запечатлели видеоловушки.





Как рассказали сотрудники национального парка, для нормального развития в рационе зубров должна присутствовать поваренная соль. При нехватке хлористого натрия у животных появляется слабость, снижается иммунитет и вовсе может пропасть аппетит. Поэтому в «Орловском полесье» - около сотни солонцов для зубров, оленей, лосей и косуль. А в этом году к солонцам пришло и молодое поколение лесных исполинов. Сегодня в нацпарке насчитывается около 400 зубров.





Надежда Невматулина

09:33, 22 сентября 2020 года



