Главная » Новости Орел на несколько дней станет центром высоких технологий Областная столица примет у себя Международный форум «Цифровая экономика».





Мероприятие пройдет с 25 по 26 сентября. Оно посвящено национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации».



Откроет форум пленарное заседание. По его завершении состоятся панельные дискуссии, посвященные кадрам для цифровой экономики, информационной инфраструктуре, информационной безопасности и цифровым технологиям цифрового государственного управления.



В рамках форума также пройдет ежегодная международная конференция «Иванниковские чтения», на которой рассмотрят разработку инновационных технологий в области системного программирования.



Также запланированы выставки достижений ведущих компаний в области IT-технологий и работ студентов, заседание Совета министров цифрового развития ЦФО и экскурсия на кафедру автоматизированных систем управления и кибернетики ОГУ имени Тургенева – отмечено в сообщении сайта областной администрации.





Артём Ежаков

04:54, 22 сентября 2020 года



