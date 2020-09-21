Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Орле открылась «Стена Памяти».



- В Болхове прошло большое богослужение, посвященное Рождеству Богородицы. На нем вспоминали и болховского священника Василия Ермакова.



- С сегодняшнего дня снимают ограничения на посещение театров. Но не все могут принять зрителей.



- Основа для рекордов. В Ливнах открыли обновленный стадион.



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Вести-Орёл

21:19, 21 сентября 2020 года



