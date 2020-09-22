Главная » Новости Ряд домов на улице Грузовой в Орле снова остался без горячей воды Там продолжается реконструкция сетей теплоснабжения.





Как сообщает пресс-служба орловского филиала ПАО «Квадра», отключение коснется домов №1, 3 и 3б. Оно уже началось и продлится до 19:00 этой субботы. Работы на объекте ведутся с 14 сентября.





Артём Ежаков

10:37, 22 сентября 2020 года



