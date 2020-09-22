Главная » Новости Мотоциклист без прав пострадал в аварии под Орлом ДТП произошло около 15:00 накануне.





Автобус «ПАЗ» двигался по трассе Калуга - Перемышль - Белев - Орел из областной столицы в сторону Болхова, и на 202 километре столкнулся со встречным мотоциклом Racer. Его 18-летнему водителю потребовалась госпитализация.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 погиб – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.





Артём Ежаков

10:41, 22 сентября 2020 года



