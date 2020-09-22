Главная » Новости Мужчина погиб под колесами грузовика в Орловской области Смертельное ДТП произошло вчера около 22:00.





37-летний водитель «Мерседеса» совершил наезд на неизвестного пешехода, который скончался на месте аварии. Все произошло в районе 22 километра автодороги Орел – Брянск - Смоленск возле поселка Нарышкино.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 9 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы, 1 погиб – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.





Артём Ежаков

10:45, 22 сентября 2020 года



