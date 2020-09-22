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Расследование ДТП с участием мотоциклиста может принять уголовный характер

ДТП произошло накануне днем на трассе Орел-Калуга. 18-летний мотоциклист госпитализирован.


Автобус маршрутного такси и легкий мотоцикл под управлением 18-летнего парня не поделили дорогу у остановки общественного транспорта «Педколледж». Как сообщили в ГИБДД, водитель автобуса осуществлял маневр разворота, в этот момент водитель мотоцикла допустил с ним столкновение. В результате данного ДТП водитель мотоцикла получил черепно-мозговую травму и повреждение тазобедренного сустава.
 
По факту данного ДТП ведется административное расследование. Однако простым оно явно не будет. От очевидцев ДТП полицейские получили противоречивые сведенья. Одни утверждают, что виноват мотоциклист, другие – что водитель автобуса, которые не пропустил двигавшийся прямо транспорт. Водитель автобуса говорит, что мотоцикл вообще не видел. 
 
Для уточнения обстоятельств аварии полицейским, вероятно, придется искать дополнительных свидетелей и видеоматериалы. Примет ли административное расследование уголовный характер, во многом будет зависеть от самочувствия пострадавшего. 



Иван Суверин
11:14, 22 сентября 2020 года
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