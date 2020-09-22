Главная » Новости Еще один орловец скончался от коронавируса Количество умерших увеличилось до 123 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 сентября, на территории региона за весь период наблюдений зарегистрировано 8128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, активно болеет 1530 жителей области. За сутки COVID-19 подтвердился у 52 орловцев, выздоровел 81 человек, всего это удалось сделать 6475 гражданам региона.





Орловское Информбюро

11:18, 22 сентября 2020 года



